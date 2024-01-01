Скачать Тик Ток видео

FlipTok: идеальный загрузчик для музыки и видео-роликов из Тик Ток

FlipTok – сайт, на котором загрузка контента не вызовет труда и у взрослого, и у ребенка: выполнив простые действия, вы сможете сохранить короткие клипы, вне зависимости от размера и количества. Загрузчик работает совершенно бесплатно, к тому же имеет довольно приятные особенности, а именно:

не требует скачивания никаких плагинов, расширений, приложений. FlipTok работает в любом браузере, который уже установлен на устройстве;

дает возможность скачать любой контент, вне зависимости от тематики. Смешные, грустные, поучительные и обучающие видео одинаково быстро загрузятся в память вашего устройства;

открывается на компьютере, планшете, телефоне, ноутбуке. Вид девайса и операционная система, установленная на нем, не имеет значение. Вы можете использовать то устройство, где и просматриваете ролики в приложении Тик Ток: главное, чтобы в нем был стандартный браузер.

Контент загружается очень быстро, ведь приложение дает возможность монтировать видеоролики длительностью до 60 секунд. Конечно, если видеоклип загружен с внешнего устройства, то может иметь больший размер и длину, но это достаточно редкое явление.